Verisk Analytics A-Anlage unter der Lupe

Vor Jahren in Verisk Analytics A eingestiegen: So viel hätten Anleger verloren.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Heute vor 5 Jahren wurden Verisk Analytics A -Anteile via Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 230,03 USD. Wenn ein Anleger damals 10.000 USD in die Verisk Analytics A-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 43,473 Anteile in seinem Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 8.794,94 USD, da sich der Wert einer Verisk Analytics A-Aktie am 18.11.2026 auf 202,31 USD belief. Damit wäre die Investition 12,05 Prozent weniger wert.

Ausgewählte Hebelprodukte auf Verisk Analytics A

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Verisk Analytics A

Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Wer­bung