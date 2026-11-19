S&P 500-Wert Verisk Analytics A-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Verisk Analytics A-Investment von vor 5 Jahren verloren
Vor Jahren in Verisk Analytics A eingestiegen: So viel hätten Anleger verloren.
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Heute vor 5 Jahren wurden Verisk Analytics A-Anteile via Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 230,03 USD. Wenn ein Anleger damals 10.000 USD in die Verisk Analytics A-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 43,473 Anteile in seinem Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 8.794,94 USD, da sich der Wert einer Verisk Analytics A-Aktie am 18.11.2026 auf 202,31 USD belief. Damit wäre die Investition 12,05 Prozent weniger wert.
Am Markt war Verisk Analytics A jüngst 26,38 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion Finanzen.net
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