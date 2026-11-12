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Profitables Verisk Analytics A-Investment?

S&P 500-Wert Verisk Analytics A-Aktie: So viel Verlust hätte eine Verisk Analytics A-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Bei einem frühen Verisk Analytics A-Investment müssten Investoren so viel Verlust verbuchen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Verisk Analytics Inc (A)
184.00 EUR 1.00 EUR 0.55 %
Charts | News | Analysen

Heute vor 3 Jahren wurde das Verisk Analytics A-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse NAS gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Verisk Analytics A-Anteile bei 237,93 USD. Wenn ein Anleger damals 1.000 USD in das Verisk Analytics A-Papier investiert hätte, hätte er nun 4,203 Aktien im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 865,72 USD, da sich der Wert einer Verisk Analytics A-Aktie am 11.11.2026 auf 205,98 USD belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition 13,43 Prozent eingebüßt.

Verisk Analytics A wurde jüngst mit einem Börsenwert von 26,16 Mrd. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net

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Verisk Analytics A Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Verisk Analytics A nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
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Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
Datum Rating Analyst
14.07.17 Verisk Analytics A Market Perform BMO Capital Markets
09.05.17 Verisk Analytics A Sector Perform RBC Capital Markets
20.01.17 Verisk Analytics A Sector Perform RBC Capital Markets
29.10.15 Verisk Analytic a Sell UBS AG
21.07.15 Verisk Analytic a Sell UBS AG

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