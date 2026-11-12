S&P 500-Wert Verisk Analytics A-Aktie: So viel Verlust hätte eine Verisk Analytics A-Investition von vor 3 Jahren eingebracht
Bei einem frühen Verisk Analytics A-Investment müssten Investoren so viel Verlust verbuchen.
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Heute vor 3 Jahren wurde das Verisk Analytics A-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse NAS gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Verisk Analytics A-Anteile bei 237,93 USD. Wenn ein Anleger damals 1.000 USD in das Verisk Analytics A-Papier investiert hätte, hätte er nun 4,203 Aktien im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 865,72 USD, da sich der Wert einer Verisk Analytics A-Aktie am 11.11.2026 auf 205,98 USD belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition 13,43 Prozent eingebüßt.
Verisk Analytics A wurde jüngst mit einem Börsenwert von 26,16 Mrd. USD gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion Finanzen.net
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