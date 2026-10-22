DAX 25.466 -0,7%ESt50 6.117 -1,5%MSCI World 4.953 +0,6%Top 10 Crypto 10,85 -2,0%Nas 26.123 -2,2%Bitcoin 72.932 -2,6%Euro 1,1194 -0,4%Öl 111,8 +2,7%Gold 4.053 -2,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Frühe Anlage

S&P 500-Wert Verisk Analytics A-Aktie: So viel Verlust hätte eine Verisk Analytics A-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Vor Jahren in Verisk Analytics A-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verloren.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Verisk Analytics Inc (A)
172.00 EUR 4.00 EUR 2.38 %
Charts | News | Analysen

Heute vor 5 Jahren wurde die Verisk Analytics A-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 213,96 USD. Bei einem Verisk Analytics A-Investment von 1.000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 4,674 Verisk Analytics A-Aktien in seinem Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 21.10.2026 auf 192,34 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 898,95 USD wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 10,10 Prozent verringert.

Verisk Analytics A war somit zuletzt am Markt 24,75 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

Aktuelle Verisk Analytics A Aktie News

DatumMeistgelesen
Werbung

Verisk Analytics A Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Verisk Analytics A nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
Datum Rating Analyst
14.07.17 Verisk Analytics A Market Perform BMO Capital Markets
09.05.17 Verisk Analytics A Sector Perform RBC Capital Markets
20.01.17 Verisk Analytics A Sector Perform RBC Capital Markets
29.10.15 Verisk Analytic a Sell UBS AG
21.07.15 Verisk Analytic a Sell UBS AG

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.