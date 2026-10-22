S&P 500-Wert Verisk Analytics A-Aktie: So viel Verlust hätte eine Verisk Analytics A-Investition von vor 5 Jahren eingebracht
Vor Jahren in Verisk Analytics A-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verloren.
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Heute vor 5 Jahren wurde die Verisk Analytics A-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 213,96 USD. Bei einem Verisk Analytics A-Investment von 1.000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 4,674 Verisk Analytics A-Aktien in seinem Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 21.10.2026 auf 192,34 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 898,95 USD wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 10,10 Prozent verringert.
Verisk Analytics A war somit zuletzt am Markt 24,75 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
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