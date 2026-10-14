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Rentables Vertiv-Investment?

S&P 500-Wert Vertiv-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Vertiv von vor einem Jahr eingefahren

Vor Jahren in Vertiv-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Vertiv Holdings
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Am 14.10.2025 wurde die Vertiv-Aktie via Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 175,15 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 0,571 Vertiv-Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 135,48 USD, da sich der Wert eines Vertiv-Papiers am 13.10.2026 auf 237,29 USD belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 35,48 Prozent zugenommen.

Vertiv markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 91,39 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

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