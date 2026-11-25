Vertiv-Investmentbeispiel

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Vertiv-Investment gewesen.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades Vertiv-Anteilen an der Börse NYSE ausgeführt. Zur Schlussglocke waren Vertiv-Anteile an diesem Tag 26,24 USD wert. Wenn ein Anleger damals 100 USD in die Vertiv-Aktie investiert hätte, hätte er nun 3,811 Anteile im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der Vertiv-Aktie auf 173,82 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 662,42 USD wert. Damit wäre die Investition 562,42 Prozent mehr wert.

Der Vertiv-Wert an der Börse wurde auf 71,77 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net