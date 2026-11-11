S&P 500-Wert Vertiv-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Vertiv-Investment von vor einem Jahr eingefahren

Lohnender Vertiv-Einstieg?

11.11.26 16:00 Uhr

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in Vertiv gewesen.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Am 11.11.2025 wurde die Vertiv -Aktie via Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Vertiv-Aktie bei 179,05 USD. Bei einem Investment von 1.000 USD in Vertiv-Papiere vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 5,585 Vertiv-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 10.11.2026 gerechnet (194,22 USD), wäre die Investition nun 1.084,72 USD wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 8,47 Prozent vermehrt.

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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