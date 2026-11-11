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Lohnender Vertiv-Einstieg?

S&P 500-Wert Vertiv-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Vertiv-Investment von vor einem Jahr eingefahren

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in Vertiv gewesen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Vertiv Holdings
184.78 EUR 14.88 EUR 8.76 %
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Am 11.11.2025 wurde die Vertiv-Aktie via Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Vertiv-Aktie bei 179,05 USD. Bei einem Investment von 1.000 USD in Vertiv-Papiere vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 5,585 Vertiv-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 10.11.2026 gerechnet (194,22 USD), wäre die Investition nun 1.084,72 USD wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 8,47 Prozent vermehrt.

Der Marktwert von Vertiv betrug jüngst 76,73 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net

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