S&P 500-Wert Vulcan Materials-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Vulcan Materials von vor 3 Jahren abgeworfen
Bei einem frühen Vulcan Materials-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.
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Heute vor 3 Jahren wurde das Vulcan Materials-Papier via Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 206,82 USD. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in die Vulcan Materials-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 0,484 Vulcan Materials-Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 135,99 USD, da sich der Wert eines Vulcan Materials-Anteils am 30.10.2026 auf 281,25 USD belief. Mit einer Performance von +35,99 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.
Der Börsenwert von Vulcan Materials belief sich jüngst auf 36,15 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion Finanzen.net
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