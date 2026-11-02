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Profitable Vulcan Materials-Investition?

S&P 500-Wert Vulcan Materials-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Vulcan Materials von vor 3 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen Vulcan Materials-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Vulcan Materials Co.
243.50 EUR -7.40 EUR -2.95 %
Charts | News | Analysen

Heute vor 3 Jahren wurde das Vulcan Materials-Papier via Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 206,82 USD. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in die Vulcan Materials-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 0,484 Vulcan Materials-Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 135,99 USD, da sich der Wert eines Vulcan Materials-Anteils am 30.10.2026 auf 281,25 USD belief. Mit einer Performance von +35,99 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

Der Börsenwert von Vulcan Materials belief sich jüngst auf 36,15 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net

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Vulcan Materials Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Vulcan Materials nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
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Datum Rating Analyst
03.01.19 Vulcan Materials Buy Deutsche Bank AG
13.12.17 Vulcan Materials Overweight Barclays Capital
26.10.16 Vulcan Materials Buy SunTrust
12.07.16 Vulcan Materials Outperform RBC Capital Markets
09.06.16 Vulcan Materials Neutral Alembic Global Advisors

Information

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