S&P 500-Wert Vulcan Materials-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Vulcan Materials-Investment von vor 5 Jahren verdient
Vor Jahren Vulcan Materials-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verdient.
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Vor 5 Jahren wurde das Vulcan Materials-Papier via Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 205,78 USD. Bei einer Investition in Höhe von 1.000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 4,860 Vulcan Materials-Aktien im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 06.11.2026 gerechnet (282,72 USD), wäre die Investition nun 1.373,89 USD wert. Mit einer Performance von +37,39 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.
Insgesamt war Vulcan Materials zuletzt 36,37 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion Finanzen.net
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