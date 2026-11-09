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Vulcan Materials-Investmentbeispiel

S&P 500-Wert Vulcan Materials-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Vulcan Materials-Investment von vor 5 Jahren verdient

Vor Jahren Vulcan Materials-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verdient.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Vulcan Materials Co.
237.30 EUR -16.60 EUR -6.54 %
Charts | News | Analysen

Vor 5 Jahren wurde das Vulcan Materials-Papier via Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 205,78 USD. Bei einer Investition in Höhe von 1.000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 4,860 Vulcan Materials-Aktien im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 06.11.2026 gerechnet (282,72 USD), wäre die Investition nun 1.373,89 USD wert. Mit einer Performance von +37,39 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

Insgesamt war Vulcan Materials zuletzt 36,37 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net

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Vulcan Materials Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Vulcan Materials nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
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Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
Datum Rating Analyst
03.01.19 Vulcan Materials Buy Deutsche Bank AG
13.12.17 Vulcan Materials Overweight Barclays Capital
26.10.16 Vulcan Materials Buy SunTrust
12.07.16 Vulcan Materials Outperform RBC Capital Markets
09.06.16 Vulcan Materials Neutral Alembic Global Advisors

Information

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