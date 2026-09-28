S&P 500-Wert Vulcan Materials-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Vulcan Materials-Investment von vor einem Jahr verloren
Bei einem frühen Investment in Vulcan Materials-Aktien hätten Anleger so viel Verlust gemacht.
Werte in diesem Artikel
Am 28.09.2025 wurden Vulcan Materials-Anteile an der Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Vulcan Materials-Anteile bei 299,29 USD. Bei einem 1.000-USD-Investment vor 1 Jahr, besäße man nun 3,341 Vulcan Materials-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand 245,00 USD gerechnet, wäre die Investition nun 818,60 USD wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments 18,14 Prozent eingebüßt.
Insgesamt war Vulcan Materials zuletzt 31,71 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
Ausgewählte Hebelprodukte auf Vulcan Materials
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Vulcan Materials
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen