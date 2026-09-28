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Vulcan Materials-Investment

S&P 500-Wert Vulcan Materials-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Vulcan Materials-Investment von vor einem Jahr verloren

Bei einem frühen Investment in Vulcan Materials-Aktien hätten Anleger so viel Verlust gemacht.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Vulcan Materials Co.
208.30 EUR -6.20 EUR -2.89 %
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Am 28.09.2025 wurden Vulcan Materials-Anteile an der Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Vulcan Materials-Anteile bei 299,29 USD. Bei einem 1.000-USD-Investment vor 1 Jahr, besäße man nun 3,341 Vulcan Materials-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand 245,00 USD gerechnet, wäre die Investition nun 818,60 USD wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments 18,14 Prozent eingebüßt.

Insgesamt war Vulcan Materials zuletzt 31,71 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

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03.01.19 Vulcan Materials Buy Deutsche Bank AG
13.12.17 Vulcan Materials Overweight Barclays Capital
26.10.16 Vulcan Materials Buy SunTrust
12.07.16 Vulcan Materials Outperform RBC Capital Markets
09.06.16 Vulcan Materials Neutral Alembic Global Advisors

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