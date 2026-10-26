S&P 500-Wert Vulcan Materials-Aktie: So viel Verlust hätte ein Vulcan Materials-Investment von vor einem Jahr eingebracht
Bei einem frühen Investment in Vulcan Materials-Aktien hätten Investoren so viel Verlust gemacht.
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Am 26.10.2025 wurde die Vulcan Materials-Aktie via Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Papier bei 292,74 USD. Bei einem 10.000-USD-Investment vor 1 Jahr, besäße man nun 34,160 Vulcan Materials-Papiere. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 23.10.2026 gerechnet (261,69 USD), wäre das Investment nun 8.939,33 USD wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition 10,61 Prozent eingebüßt.
Der Börsenwert von Vulcan Materials belief sich jüngst auf 33,85 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
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