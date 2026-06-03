S&P 500-Wert W R Berkley-Aktie: Über diese Dividendenzahlung können sich W R Berkley-Aktionäre freuen

Dividendenanpassung

Es wurde beschlossen, Anteilseignern eine Dividende auszuschütten.

Im Rahmen der Hauptversammlung von S&P 500-Papier W R Berkley am 03.06.2026 wurde eine Dividendenzahlung für das Jahr 2025 in Höhe von 0,35 USD je Aktie vereinbart. Die Aktionärsvergütung wuchs damit im Vorjahresvergleich um 12,90 Prozent an. Alles in allem zahlt W R Berkley 700,27 Mio. USD an Aktionäre. Die Gesamtausschüttung ist somit im Vergleich zum Vorjahr um 31,64 Prozent gestiegen.

Veränderung der W R Berkley-Dividendenrendite

Zum New York-Schluss notierte der W R Berkley-Titel am Tag der Hauptversammlung bei 65,29 USD. Die W R Berkley-Aktie verzeichnet für das Jahr 2025 eine Dividendenrendite von 0,50 Prozent. Damit ist die Dividendenrendite im Vergleich zum Vorjahr geschrumpft, damals betrug sie noch 0,54 Prozent.

W R Berkley-Aktienkurs vs. reale Rendite

Im Zeitraum von 1 Jahr hat sich der W R Berkley-Kurs via New York um 11,82 Prozent verringert. Rendite und Dividende zusammengenommen hat die reale Rendite mit -11,14 Prozent dennoch stärker zugenommen als der W R Berkley-Aktienkurs.

W R Berkley- Dividendenerwartung

Für das Jahr 2026 erwarten Analysten von FactSet eine Erhöhung der Dividende auf 1,74 USD. Für die Dividendenrendite würde dies laut FactSet-Schätzungen eine Erhöhung auf 2,66 Prozent bedeuten.

Wichtigste Eckdaten von Dividenden-Aktie W R Berkley

Der Börsenwert des S&P 500-Unternehmens W R Berkley beläuft sich aktuell auf 24,303 Mrd. USD. W R Berkley besitzt aktuell ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 15,76. 2025 setzte W R Berkley 14,708 Mrd. USD um und erwirtschaftete ein EPS von 4,45 USD.

Redaktion finanzen.net