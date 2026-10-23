S&P 500-Wert Wabtec-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Wabtec-Investment von vor einem Jahr abgeworfen
So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Wabtec-Aktie Investoren gebracht.
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Am 23.10.2025 wurden Wabtec-Anteile via Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 196,95 USD wert. Wer vor 1 Jahr 10.000 USD in die Wabtec-Aktie investiert hat, hat nun 50,774 Anteile im Depot. Die gehaltenen Wabtec-Aktien wären am 22.10.2026 14.037,57 USD wert, da der Schlussstand 276,47 USD betrug. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 40,38 Prozent angezogen.
Zuletzt ergab sich für Wabtec eine Börsenbewertung in Höhe von 48,77 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
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