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Lukrative WEC Energy Group-Anlage?

S&P 500-Wert WEC Energy Group-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in WEC Energy Group von vor 10 Jahren eingefahren

Vor Jahren WEC Energy Group-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verdient.

Werte in diesem Artikel
Aktien
WEC Energy Group Inc
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Heute vor 10 Jahren wurden Trades WEC Energy Group-Anteilen an der Börse NYSE ausgeführt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 62,81 USD. Bei einem WEC Energy Group-Investment von 1.000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 15,921 WEC Energy Group-Aktien in seinem Portfolio. Die gehaltenen Anteile wären am 21.09.2026 1.647,51 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 103,48 USD belief. Daraus ergibt sich eine Performance von +64,75 Prozent.

WEC Energy Group war somit zuletzt am Markt 33,60 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

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04.09.18 WEC Energy Group Sector Outperform Scotia Howard Weil
02.02.17 WEC Energy Group Neutral Mizuho
09.05.16 WEC Energy Group Neutral UBS AG
14.12.15 WEC Energy Group Buy Deutsche Bank AG
21.10.15 WEC Energy Group Equal Weight Barclays Capital

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