S&P 500-Wert WEC Energy Group-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in WEC Energy Group von vor 10 Jahren eingefahren
Vor Jahren WEC Energy Group-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verdient.
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Heute vor 10 Jahren wurden Trades WEC Energy Group-Anteilen an der Börse NYSE ausgeführt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 62,81 USD. Bei einem WEC Energy Group-Investment von 1.000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 15,921 WEC Energy Group-Aktien in seinem Portfolio. Die gehaltenen Anteile wären am 21.09.2026 1.647,51 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 103,48 USD belief. Daraus ergibt sich eine Performance von +64,75 Prozent.
WEC Energy Group war somit zuletzt am Markt 33,60 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
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