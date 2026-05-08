S&P 500-Wert WEC Energy Group-Aktie: So viel Gewinn hätte ein WEC Energy Group-Investment von vor einem Jahr abgeworfen

Langfristige Investition

Vor Jahren WEC Energy Group-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 1 Jahr wurde die WEC Energy Group-Aktie an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendete das WEC Energy Group-Papier bei 104,97 USD. Bei einem 100-USD-Investment vor 1 Jahr, besäße man nun 0,953 WEC Energy Group-Papiere. Das Investment hätte nun einen Wert von 107,43 USD, da sich der Wert eines WEC Energy Group-Papiers am 11.05.2026 auf 112,77 USD belief. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 7,43 Prozent gesteigert.

Der WEC Energy Group-Wert an der Börse wurde auf 36,30 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net