S&P 500-Wert WEC Energy Group-Aktie: So viel Gewinn hätte ein WEC Energy Group-Investment von vor einem Jahr abgeworfen
Vor Jahren WEC Energy Group-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verdient.
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Heute vor 1 Jahr wurde die WEC Energy Group-Aktie an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendete das WEC Energy Group-Papier bei 104,97 USD. Bei einem 100-USD-Investment vor 1 Jahr, besäße man nun 0,953 WEC Energy Group-Papiere. Das Investment hätte nun einen Wert von 107,43 USD, da sich der Wert eines WEC Energy Group-Papiers am 11.05.2026 auf 112,77 USD belief. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 7,43 Prozent gesteigert.
Der WEC Energy Group-Wert an der Börse wurde auf 36,30 Mrd. USD beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
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