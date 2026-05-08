DAX24.025 -1,3%Est505.820 -1,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto10,31 -2,3%Nas25.974 -1,1%Bitcoin68.840 -0,8%Euro1,1732 -0,4%Öl107,8 +3,1%Gold4.680 -1,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft 843002 Siemens Energy ENER6Y Plug Power A1JA81 SAP 716460 Lufthansa 823212 Micron Technology 869020 Intel 855681 Infineon 623100 Bayer BAY001 Deutsche Telekom 555750 AMD (Advanced Micro Devices) 863186 RENK RENK73 Allianz 840400
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX fällt -- Wall Street tiefer -- Plug Power mit durchwachsenen Zahlen -- D-Wave, Chip-Aktien, Rheinmetall, Telekom, Aramco, Bayer, Munich Re, Siemens Energy, Novo Nordisk,VW, Wendy's im Fokus
Top News
Ölpreis zieht deutlich an - Verunsicherung bleibt präsent Ölpreis zieht deutlich an - Verunsicherung bleibt präsent
Konkurrenzkampf im Logistik-Sektor - Kann Amazon für FedEx und UPS wirklich zur Gefahr werden? Konkurrenzkampf im Logistik-Sektor - Kann Amazon für FedEx und UPS wirklich zur Gefahr werden?
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Langfristige Investition

S&P 500-Wert WEC Energy Group-Aktie: So viel Gewinn hätte ein WEC Energy Group-Investment von vor einem Jahr abgeworfen

12.05.26 16:00 Uhr

Vor Jahren WEC Energy Group-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verdient.

Werte in diesem Artikel
Aktien
WEC Energy Group Inc
95,00 EUR 1,00 EUR 1,06%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Heute vor 1 Jahr wurde die WEC Energy Group-Aktie an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendete das WEC Energy Group-Papier bei 104,97 USD. Bei einem 100-USD-Investment vor 1 Jahr, besäße man nun 0,953 WEC Energy Group-Papiere. Das Investment hätte nun einen Wert von 107,43 USD, da sich der Wert eines WEC Energy Group-Papiers am 11.05.2026 auf 112,77 USD belief. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 7,43 Prozent gesteigert.

Der WEC Energy Group-Wert an der Börse wurde auf 36,30 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

In eigener Sache

Übrigens: WEC Energy Group und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Nachrichten zu WEC Energy Group Inc

DatumMeistgelesen

Analysen zu WEC Energy Group Inc

DatumRatingAnalyst
04.09.2018WEC Energy Group Sector OutperformScotia Howard Weil
02.02.2017WEC Energy Group NeutralMizuho
09.05.2016WEC Energy Group NeutralUBS AG
14.12.2015WEC Energy Group BuyDeutsche Bank AG
21.10.2015WEC Energy Group Equal WeightBarclays Capital
DatumRatingAnalyst
04.09.2018WEC Energy Group Sector OutperformScotia Howard Weil
14.12.2015WEC Energy Group BuyDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
02.02.2017WEC Energy Group NeutralMizuho
09.05.2016WEC Energy Group NeutralUBS AG
21.10.2015WEC Energy Group Equal WeightBarclays Capital
DatumRatingAnalyst

Keine Analysen im Zeitraum eines Jahres in dieser Kategorie verfügbar.

Eventuell finden Sie Nachrichten die älter als ein Jahr sind im Archiv

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für WEC Energy Group Inc nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen