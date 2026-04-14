S&P 500-Wert WEC Energy Group-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in WEC Energy Group von vor 3 Jahren abgeworfen

WEC Energy Group-Performance

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in WEC Energy Group-Aktien verdienen können.

Heute vor 3 Jahren fand via Börse NYSE Handel mit WEC Energy Group-Anteilen statt. Der Schlusskurs des WEC Energy Group-Papiers betrug an diesem Tag 97,06 USD. Bei einem Investment von 100 USD in WEC Energy Group-Papiere vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 1,030 WEC Energy Group-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 118,63 USD, da sich der Wert eines WEC Energy Group-Papiers am 20.04.2026 auf 115,14 USD belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 18,63 Prozent zugenommen.

WEC Energy Group wurde am Markt mit 36,95 Mrd. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net