WEC Energy Group-Investition im Blick

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in WEC Energy Group gewesen.

Heute vor 1 Jahr fand an der Börse NYSE Handel mit WEC Energy Group-Anteilen statt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 111,02 USD. Wenn ein Anleger damals 1.000 USD in die WEC Energy Group-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 9,007 Anteile in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der WEC Energy Group-Aktie auf 117,28 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1.056,39 USD wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 5,64 Prozent angewachsen.

WEC Energy Group erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 38,77 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net