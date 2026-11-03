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Lohnender WEC Energy Group-Einstieg?

S&P 500-Wert WEC Energy Group-Aktie: So viel Gewinn hätte eine WEC Energy Group-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Vor Jahren WEC Energy Group-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verdient.

Werte in diesem Artikel
Aktien
WEC Energy Group Inc
103.00 EUR 0.00 EUR 0.0 %
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Heute vor 3 Jahren wurden Trades WEC Energy Group-Anteilen via Börse NYSE ausgeführt. Diesen Tag beendete das WEC Energy Group-Papier bei 83,95 USD. Wenn ein Anleger damals 1.000 USD in das WEC Energy Group-Papier investiert hätte, hätte er nun 11,912 Aktien im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 1.392,50 USD, da sich der Wert einer WEC Energy Group-Aktie am 02.11.2026 auf 116,90 USD belief. Damit hätte sich das Investment um 39,25 Prozent vermehrt.

Die Marktkapitalisierung von WEC Energy Group belief sich zuletzt auf 38,18 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net

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WEC Energy Group Analysen

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Datum Rating Analyst
04.09.18 WEC Energy Group Sector Outperform Scotia Howard Weil
02.02.17 WEC Energy Group Neutral Mizuho
09.05.16 WEC Energy Group Neutral UBS AG
14.12.15 WEC Energy Group Buy Deutsche Bank AG
21.10.15 WEC Energy Group Equal Weight Barclays Capital

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