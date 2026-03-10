S&P 500-Wert WEC Energy Group-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in WEC Energy Group von vor einem Jahr verdient

Lohnendes WEC Energy Group-Investment?

So viel hätten Anleger mit einem frühen WEC Energy Group-Investment verdienen können.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades WEC Energy Group-Anteilen an der Börse NYSE ausgeführt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 107,12 USD wert. Wenn ein Anleger damals 1.000 USD in das WEC Energy Group-Papier investiert hätte, befänden sich nun 9,335 Aktien in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der WEC Energy Group-Aktie auf 117,90 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1.100,63 USD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 10,06 Prozent vermehrt.

Zuletzt verbuchte WEC Energy Group einen Börsenwert von 38,52 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net