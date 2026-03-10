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Lohnendes WEC Energy Group-Investment?

S&P 500-Wert WEC Energy Group-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in WEC Energy Group von vor einem Jahr verdient

17.03.26 16:00 Uhr

So viel hätten Anleger mit einem frühen WEC Energy Group-Investment verdienen können.

Werte in diesem Artikel
Aktien
WEC Energy Group Inc
102,10 EUR -0,10 EUR -0,10%
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Heute vor 1 Jahr wurden Trades WEC Energy Group-Anteilen an der Börse NYSE ausgeführt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 107,12 USD wert. Wenn ein Anleger damals 1.000 USD in das WEC Energy Group-Papier investiert hätte, befänden sich nun 9,335 Aktien in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der WEC Energy Group-Aktie auf 117,90 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1.100,63 USD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 10,06 Prozent vermehrt.

Zuletzt verbuchte WEC Energy Group einen Börsenwert von 38,52 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

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DatumRatingAnalyst
04.09.2018WEC Energy Group Sector OutperformScotia Howard Weil
02.02.2017WEC Energy Group NeutralMizuho
09.05.2016WEC Energy Group NeutralUBS AG
14.12.2015WEC Energy Group BuyDeutsche Bank AG
21.10.2015WEC Energy Group Equal WeightBarclays Capital
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04.09.2018WEC Energy Group Sector OutperformScotia Howard Weil
14.12.2015WEC Energy Group BuyDeutsche Bank AG
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02.02.2017WEC Energy Group NeutralMizuho
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