DAX24.321 -1,4%Est505.910 -1,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto10,11 ±-0,0%Nas26.115 +1,2%Bitcoin67.894 -0,4%Euro1,1769 +0,3%Öl101,4 -1,9%Gold4.707 +0,4%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Allianz 840400 Infineon 623100 SAP 716460 Siemens Energy ENER6Y Lufthansa 823212 Commerzbank CBK100 NEL ASA A0B733 AMD (Advanced Micro Devices) 863186 Amazon 906866 Deutsche Telekom 555750 Microsoft 870747 RENK RENK73 Novo Nordisk A3EU6F
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Nahost-Konflikt im Blick: DAX tiefer -- Wall Street fester - NASDAQ mit Rekord -- Commerzbank übertrifft Erwartungen in Q1 -- Rheinmetall, Nintendo, SoftBank, AMD, Innodata, NEL im Fokus
Top News
Palantir-Partner Innodata schlägt alle Prognosen - Aktie haussiert Palantir-Partner Innodata schlägt alle Prognosen - Aktie haussiert
Cathie Wood trennt sich weiter von AMD-Aktien: Sollten auch Anleger umschichten? Cathie Wood trennt sich weiter von AMD-Aktien: Sollten auch Anleger umschichten?
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
WEC Energy Group-Top-Dividende

S&P 500-Wert WEC Energy Group-Aktie: Über diese Dividendenzahlung können sich WEC Energy Group-Aktionäre freuen

08.05.26 16:36 Uhr
S&P 500-Wert WEC Energy Group-Aktie: Über diese Dividendenzahlung können sich WEC Energy Group-Aktionäre freuen | finanzen.net

Aktionäre aufpasst: So hoch fällt die WEC Energy Group-Ausschüttung aus.

Werte in diesem Artikel
Aktien
WEC Energy Group Inc
96,50 EUR 0,50 EUR 0,52%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Bei der Hauptversammlung von S&P 500-Titel WEC Energy Group am 07.05.2026 wurde eine Dividende für das Jahr 2025 in Höhe von 3,57 USD je Aktie vereinbart. Die Aktionärsvergütung kletterte damit im Vorjahresvergleich um 6,89 Prozent. 1,15 Mrd. USD werden somit insgesamt an Anleger ausgezahlt. Damit wurde die WEC Energy Group-Gesamtvergütung im Vorjahresvergleich um 8,67 Prozent erhöht.

WEC Energy Group-Aktie mit Dividendenrendite

Der WEC Energy Group-Anteilsschein ging am Tag der Hauptversammlung bei 112,78 USD aus dem New York-Handel. Für das Jahr 2025 verzeichnet die WEC Energy Group-Aktie eine Dividendenrendite von 3,39 Prozent. Damit schrumpfte die Dividendenrendite im Vorjahresvergleich. Damals betrug sie noch 3,55 Prozent.

Aktienkurs im Verhältnis zu tatsächlicher Rendite

Im Zeitraum von 5 Jahren hat sich der WEC Energy Group-Aktienkurs via New York 13,62 Prozent nach oben entwickelt. Die reale Rendite (Kurs + Dividende) hat mit 30,28 Prozent mehr zugenommen als der Aktienkurs.

WEC Energy Group- Dividendenaussichten

Für 2026 erwarten FactSet-Analysten eine Erhöhung der Dividende auf 3,81 USD. Die Dividendenrendite würde demnach laut FactSet-Schätzungen auf 3,38 Prozent fallen.

Hauptdaten von Dividenden-Titel WEC Energy Group

Die Marktkapitalisierung des S&P 500-Unternehmens WEC Energy Group beläuft sich aktuell auf 36,437 Mrd. USD. Dividenden-Aktie WEC Energy Group verfügt über ein KGV von aktuell 21,92. 2025 setzte WEC Energy Group 9,800 Mrd. USD um und erzielte einen Gewinn je Aktie von 4,81 USD.

Redaktion finanzen.net

In eigener Sache

Übrigens: WEC Energy Group und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Bildquellen: PopTika / Shutterstock.com

Nachrichten zu WEC Energy Group Inc

DatumMeistgelesen

Analysen zu WEC Energy Group Inc

DatumRatingAnalyst
04.09.2018WEC Energy Group Sector OutperformScotia Howard Weil
02.02.2017WEC Energy Group NeutralMizuho
09.05.2016WEC Energy Group NeutralUBS AG
14.12.2015WEC Energy Group BuyDeutsche Bank AG
21.10.2015WEC Energy Group Equal WeightBarclays Capital
DatumRatingAnalyst
04.09.2018WEC Energy Group Sector OutperformScotia Howard Weil
14.12.2015WEC Energy Group BuyDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
02.02.2017WEC Energy Group NeutralMizuho
09.05.2016WEC Energy Group NeutralUBS AG
21.10.2015WEC Energy Group Equal WeightBarclays Capital
DatumRatingAnalyst

Keine Analysen im Zeitraum eines Jahres in dieser Kategorie verfügbar.

Eventuell finden Sie Nachrichten die älter als ein Jahr sind im Archiv

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für WEC Energy Group Inc nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen