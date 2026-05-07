S&P 500-Wert WEC Energy Group-Aktie: Über diese Dividendenzahlung können sich WEC Energy Group-Aktionäre freuen
Aktionäre aufpasst: So hoch fällt die WEC Energy Group-Ausschüttung aus.
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Bei der Hauptversammlung von S&P 500-Titel WEC Energy Group am 07.05.2026 wurde eine Dividende für das Jahr 2025 in Höhe von 3,57 USD je Aktie vereinbart. Die Aktionärsvergütung kletterte damit im Vorjahresvergleich um 6,89 Prozent. 1,15 Mrd. USD werden somit insgesamt an Anleger ausgezahlt. Damit wurde die WEC Energy Group-Gesamtvergütung im Vorjahresvergleich um 8,67 Prozent erhöht.
WEC Energy Group-Aktie mit Dividendenrendite
Der WEC Energy Group-Anteilsschein ging am Tag der Hauptversammlung bei 112,78 USD aus dem New York-Handel. Für das Jahr 2025 verzeichnet die WEC Energy Group-Aktie eine Dividendenrendite von 3,39 Prozent. Damit schrumpfte die Dividendenrendite im Vorjahresvergleich. Damals betrug sie noch 3,55 Prozent.
Aktienkurs im Verhältnis zu tatsächlicher Rendite
Im Zeitraum von 5 Jahren hat sich der WEC Energy Group-Aktienkurs via New York 13,62 Prozent nach oben entwickelt. Die reale Rendite (Kurs + Dividende) hat mit 30,28 Prozent mehr zugenommen als der Aktienkurs.
WEC Energy Group- Dividendenaussichten
Für 2026 erwarten FactSet-Analysten eine Erhöhung der Dividende auf 3,81 USD. Die Dividendenrendite würde demnach laut FactSet-Schätzungen auf 3,38 Prozent fallen.
Hauptdaten von Dividenden-Titel WEC Energy Group
Die Marktkapitalisierung des S&P 500-Unternehmens WEC Energy Group beläuft sich aktuell auf 36,437 Mrd. USD. Dividenden-Aktie WEC Energy Group verfügt über ein KGV von aktuell 21,92. 2025 setzte WEC Energy Group 9,800 Mrd. USD um und erzielte einen Gewinn je Aktie von 4,81 USD.
Redaktion finanzen.net
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