S&P 500-Wert Welltower-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Welltower von vor 10 Jahren abgeworfen

Investmentbeispiel

Vor Jahren in Welltower-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades der Welltower-Aktie an der Börse NYSE wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Welltower-Anteile bei 69,42 USD. Bei einer 10.000-USD-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 144,051 Welltower-Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 31.307,98 USD, da sich der Wert eines Welltower-Anteils am 30.04.2026 auf 217,34 USD belief. Das entspricht einer Zunahme von 213,08 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Welltower belief sich zuletzt auf 150,05 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net