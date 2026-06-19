S&P 500-Wert Welltower-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Welltower von vor 10 Jahren eingefahren
Vor Jahren in Welltower eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.
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Heute vor 10 Jahren wurden Trades der Welltower-Aktie via Börse NYSE wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Der Schlusskurs der Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 72,49 USD. Hätte ein Anleger 1.000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Welltower-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 13,795 Welltower-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs der Welltower-Aktie auf 223,73 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 3.086,36 USD wert. Damit wäre die Investition um 208,64 Prozent gestiegen.
Welltower wurde jüngst mit einem Börsenwert von 156,87 Mrd. USD gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
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