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Welltower-Anlage im Blick

S&P 500-Wert Welltower-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Welltower von vor 10 Jahren eingefahren

26.06.26 16:00 Uhr

Vor Jahren in Welltower eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Welltower Inc
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Heute vor 10 Jahren wurden Trades der Welltower-Aktie via Börse NYSE wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Der Schlusskurs der Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 72,49 USD. Hätte ein Anleger 1.000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Welltower-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 13,795 Welltower-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs der Welltower-Aktie auf 223,73 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 3.086,36 USD wert. Damit wäre die Investition um 208,64 Prozent gestiegen.

Welltower wurde jüngst mit einem Börsenwert von 156,87 Mrd. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

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10.05.2019Welltower OutperformBMO Capital Markets
18.05.2018Welltower Market PerformBMO Capital Markets
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11.01.2017Welltower NeutralMizuho
03.11.2016Welltower BuyMizuho
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26.01.2016Welltower OutperformRBC Capital Markets
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20.01.2017Welltower HoldSunTrust
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