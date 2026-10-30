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Lukrative Welltower-Investition?

S&P 500-Wert Welltower-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Welltower von vor 3 Jahren abgeworfen

Investoren, die vor Jahren in Welltower-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Welltower Inc
213.40 EUR 4.30 EUR 2.06 %
Charts | News | Analysen

Am 30.10.2023 wurden Welltower-Anteile via Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 81,87 USD. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 1.000 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 12,214 Welltower-Aktien. Da sich der Wert einer Aktie am 29.10.2026 auf 233,17 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 2.848,05 USD wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 184,81 Prozent erhöht.

Am Markt war Welltower jüngst 170,58 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net

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Datum Rating Analyst
10.05.19 Welltower Outperform BMO Capital Markets
18.05.18 Welltower Market Perform BMO Capital Markets
20.01.17 Welltower Hold SunTrust
11.01.17 Welltower Neutral Mizuho
03.11.16 Welltower Buy Mizuho

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