S&P 500-Wert Welltower-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Welltower von vor 3 Jahren abgeworfen

Lukrative Welltower-Investition?

30.10.26 16:00 Uhr

Investoren, die vor Jahren in Welltower-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Am 30.10.2023 wurden Welltower -Anteile via Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 81,87 USD. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 1.000 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 12,214 Welltower-Aktien. Da sich der Wert einer Aktie am 29.10.2026 auf 233,17 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 2.848,05 USD wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 184,81 Prozent erhöht.

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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