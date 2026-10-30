S&P 500-Wert Welltower-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Welltower von vor 3 Jahren abgeworfen
Investoren, die vor Jahren in Welltower-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.
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Am 30.10.2023 wurden Welltower-Anteile via Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 81,87 USD. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 1.000 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 12,214 Welltower-Aktien. Da sich der Wert einer Aktie am 29.10.2026 auf 233,17 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 2.848,05 USD wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 184,81 Prozent erhöht.
Am Markt war Welltower jüngst 170,58 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion Finanzen.net
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