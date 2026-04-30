S&P 500-Wert Western Union Company-Aktie: So viel hätte eine Investition in Western Union Company von vor einem Jahr gekostet

Lohnende Western Union Company-Anlage?

Investoren, die vor Jahren in Western Union Company-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades dem Western Union Company-Papier via Börse NYSE feiertags-bedingt nicht ausgeführt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Aktie 9,66 USD wert. Wer vor 1 Jahr 1.000 USD in die Western Union Company-Aktie investiert hat, hat nun 103,520 Anteile im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 30.04.2026 gerechnet (9,09 USD), wäre die Investition nun 940,99 USD wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 5,90 Prozent verringert.

Der Western Union Company-Wert an der Börse wurde auf 2,81 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net