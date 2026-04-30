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Lohnende Western Union Company-Anlage?

S&P 500-Wert Western Union Company-Aktie: So viel hätte eine Investition in Western Union Company von vor einem Jahr gekostet

01.05.26 16:00 Uhr

Investoren, die vor Jahren in Western Union Company-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Western Union Company
7,70 EUR -0,05 EUR -0,65%
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Heute vor 1 Jahr wurden Trades dem Western Union Company-Papier via Börse NYSE feiertags-bedingt nicht ausgeführt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Aktie 9,66 USD wert. Wer vor 1 Jahr 1.000 USD in die Western Union Company-Aktie investiert hat, hat nun 103,520 Anteile im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 30.04.2026 gerechnet (9,09 USD), wäre die Investition nun 940,99 USD wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 5,90 Prozent verringert.

Der Western Union Company-Wert an der Börse wurde auf 2,81 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

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DatumRatingAnalyst
20.01.2017The Western Union Company SellCompass Point
08.09.2016The Western Union Company NeutralMonness, Crespi, Hardt & Co.
07.07.2016The Western Union Company UnderweightBarclays Capital
15.04.2016The Western Union Company NeutralCompass Point
31.07.2015The Western Union Company Equal WeightBarclays Capital
DatumRatingAnalyst
09.07.2015The Western Union Company BuyMonness, Crespi, Hardt & Co.
06.01.2015The Western Union Company HoldStifel, Nicolaus & Co., Inc.
11.05.2012The Western Union Company overweightBarclays Capital
24.04.2012The Western Union Company overweightBarclays Capital
04.04.2012The Western Union Company overweightBarclays Capital
DatumRatingAnalyst
08.09.2016The Western Union Company NeutralMonness, Crespi, Hardt & Co.
15.04.2016The Western Union Company NeutralCompass Point
31.07.2015The Western Union Company Equal WeightBarclays Capital
11.02.2015The Western Union Company HoldDeutsche Bank AG
26.11.2014The Western Union Company HoldTopeka Capital Markets
DatumRatingAnalyst
20.01.2017The Western Union Company SellCompass Point
07.07.2016The Western Union Company UnderweightBarclays Capital

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