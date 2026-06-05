Western Union Company-Anlage im Blick

S&P 500-Wert Western Union Company-Aktie: So viel Verlust hätte ein Western Union Company-Investment von vor einem Jahr eingebracht

26.06.26 16:00 Uhr

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die Western Union Company-Aktie Investoren gebracht.

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Heute vor 1 Jahr fand via Börse NYSE Handel mit dem Western Union Company-Papier statt. Diesen Handelstag beendete die Western Union Company-Aktie bei 8,46 USD. Bei einem Investment von 100 USD in die Western Union Company-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 11,820 Western Union Company-Aktien. Die gehaltenen Western Union Company-Anteile wären am 25.06.2026 85,82 USD wert, da der Schlussstand 7,26 USD betrug. Das entspricht einer Einbuße um 14,18 Prozent. Der Marktwert von Western Union Company betrug jüngst 2,27 Mrd. USD. Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden. Redaktion finanzen.net

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