Langfristige Anlage

Bei einem frühen Western Union Company-Investment müssten Investoren so viel Verlust verbuchen.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades Western Union Company-Anteilen an der Börse NYSE wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Am Handelstag zuvor standen Western Union Company-Anteile letztlich bei 16,40 USD. Bei einer 1.000-USD-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 60,976 Western Union Company-Papiere. Die gehaltenen Anteile wären am 25.11.2026 387,20 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 6,35 USD belief. Das entspricht einer Einbuße um 61,28 Prozent.

Western Union Company markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 1,98 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net