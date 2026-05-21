S&P 500-Wert Willis Towers Watson-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Willis Towers Watson von vor 3 Jahren abgeworfen

Performance unter der Lupe

Vor Jahren in Willis Towers Watson-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 3 Jahren fand an der Börse NAS Handel mit Willis Towers Watson-Anteilen statt. Der Schlusskurs der Willis Towers Watson-Anteile betrug an diesem Tag 221,02 USD. Bei einem 100-USD-Investment vor 3 Jahren, besäße man nun 0,452 Willis Towers Watson-Papiere. Die gehaltenen Willis Towers Watson-Papiere wären am 22.05.2026 116,46 USD wert, da der Schlussstand 257,40 USD betrug. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 16,46 Prozent zugenommen.

Zuletzt ergab sich für Willis Towers Watson eine Börsenbewertung in Höhe von 24,32 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net