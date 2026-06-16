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S&P 500-Wert Willis Towers Watson-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Willis Towers Watson von vor 3 Jahren eingebracht

23.06.26 10:00 Uhr

So viel hätten Anleger mit einem frühen Willis Towers Watson-Investment verdienen können.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Willis Towers Watson PLC
219,60 EUR -1,90 EUR -0,86%
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Heute vor 3 Jahren wurden Trades dem Willis Towers Watson-Papier via Börse NAS ausgeführt. Der Schlusskurs des Willis Towers Watson-Papiers betrug an diesem Tag 232,52 USD. Wenn ein Anleger damals 1.000 USD in die Willis Towers Watson-Aktie investiert hätte, hätte er nun 4,301 Anteile im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der Willis Towers Watson-Aktie auf 252,97 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1.087,95 USD wert. Damit hätte sich die Investition um 8,79 Prozent vermehrt.

Zuletzt verbuchte Willis Towers Watson einen Börsenwert von 24,08 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

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Analysen zu Willis Towers Watson PLC

DatumRatingAnalyst
08.02.2019Willis Towers Watson HoldDeutsche Bank AG
05.02.2018Willis Towers Watson BuyStifel, Nicolaus & Co., Inc.
30.06.2017Willis Towers Watson OverweightBarclays Capital
20.10.2016Willis Towers Watson SellDeutsche Bank AG
31.03.2016Willis Towers Watson BuyMKM Partners
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