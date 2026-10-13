S&P 500-Wert Willis Towers Watson-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Willis Towers Watson-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen
Bei einem frühen Willis Towers Watson-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.
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Heute vor 3 Jahren fand via Börse NAS Handel mit Willis Towers Watson-Anteilen statt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 213,24 USD wert. Bei einer 10.000-USD-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 46,896 Willis Towers Watson-Papiere. Das Investment hätte nun einen Wert von 13.995,03 USD, da sich der Wert einer Willis Towers Watson-Aktie am 12.10.2026 auf 298,43 USD belief. Die Steigerung von 10.000 USD zu 13.995,03 USD entspricht einer Performance von +39,95 Prozent.
Insgesamt war Willis Towers Watson zuletzt 27,53 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
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