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Lukrativer Willis Towers Watson-Einstieg?

S&P 500-Wert Willis Towers Watson-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Willis Towers Watson von vor 5 Jahren verdient

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Willis Towers Watson-Investment gewesen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Willis Towers Watson PLC
266.20 EUR -3.00 EUR -1.11 %
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Heute vor 5 Jahren wurde das Willis Towers Watson-Papier an der Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 230,94 USD. Wenn man vor 5 Jahren 10.000 USD in die Willis Towers Watson-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 43,301 Anteilen. Da sich der Wert eines Papiers am 21.09.2026 auf 306,82 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 13.285,70 USD wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 32,86 Prozent vermehrt.

Zuletzt ergab sich für Willis Towers Watson eine Börsenbewertung in Höhe von 28,76 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

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Datum Rating Analyst
08.02.19 Willis Towers Watson Hold Deutsche Bank AG
05.02.18 Willis Towers Watson Buy Stifel, Nicolaus & Co., Inc.
30.06.17 Willis Towers Watson Overweight Barclays Capital
20.10.16 Willis Towers Watson Sell Deutsche Bank AG
31.03.16 Willis Towers Watson Buy MKM Partners

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