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Rentabler Willis Towers Watson-Einstieg?

S&P 500-Wert Willis Towers Watson-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Willis Towers Watson von vor einem Jahr eingebracht

Vor Jahren Willis Towers Watson-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verloren.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Willis Towers Watson PLC
255.70 EUR -0.70 EUR -0.27 %
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Vor 1 Jahr wurde die Willis Towers Watson-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war die Willis Towers Watson-Aktie an diesem Tag 349,40 USD wert. Bei einem Investment von 1.000 USD in das Willis Towers Watson-Papier vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 2,862 Willis Towers Watson-Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 824,59 USD, da sich der Wert eines Willis Towers Watson-Anteils am 05.10.2026 auf 288,11 USD belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 17,54 Prozent abgenommen.

Die Marktkapitalisierung von Willis Towers Watson bezifferte sich zuletzt auf 26,85 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

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Datum Rating Analyst
08.02.19 Willis Towers Watson Hold Deutsche Bank AG
05.02.18 Willis Towers Watson Buy Stifel, Nicolaus & Co., Inc.
30.06.17 Willis Towers Watson Overweight Barclays Capital
20.10.16 Willis Towers Watson Sell Deutsche Bank AG
31.03.16 Willis Towers Watson Buy MKM Partners

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