S&P 500-Wert Xylem-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Xylem von vor 3 Jahren eingebracht

Xylem-Investment

14.10.26 16:00 Uhr

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in Xylem gewesen.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades dem Xylem -Papier via Börse NYSE wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Am Handelstag zuvor standen die Anteile letztlich bei 90,17 USD. Bei einer Investition in Höhe von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 1,109 Xylem-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des Xylem-Papiers auf 102,54 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 113,72 USD wert. Das entspricht einem Zuwachs um 13,72 Prozent.

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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