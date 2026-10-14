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Xylem-Investment

S&P 500-Wert Xylem-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Xylem von vor 3 Jahren eingebracht

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in Xylem gewesen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Xylem Inc.
91.57 EUR 0.07 EUR 0.08 %
Charts | News | Analysen

Heute vor 3 Jahren wurden Trades dem Xylem-Papier via Börse NYSE wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Am Handelstag zuvor standen die Anteile letztlich bei 90,17 USD. Bei einer Investition in Höhe von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 1,109 Xylem-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des Xylem-Papiers auf 102,54 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 113,72 USD wert. Das entspricht einem Zuwachs um 13,72 Prozent.

Jüngst verzeichnete Xylem eine Marktkapitalisierung von 23,76 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

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Xylem Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Xylem nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
Datum Rating Analyst
14.05.19 Xylem Market Perform Cowen and Company, LLC
19.12.18 Xylem Buy Stifel, Nicolaus & Co., Inc.
04.08.17 Xylem Outperform BMO Capital Markets
02.08.17 Xylem Outperform RBC Capital Markets
23.06.17 Xylem Outperform BMO Capital Markets

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