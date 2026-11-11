S&P 500-Wert Xylem-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Xylem von vor 3 Jahren bedeutet
So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die Xylem-Aktie Investoren gebracht.
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Heute vor 3 Jahren wurden Xylem-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren die Anteile 98,46 USD wert. Bei einer 1.000-USD-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 10,156 Xylem-Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 983,55 USD, da sich der Wert einer Xylem-Aktie am 10.11.2026 auf 96,84 USD belief. Damit hätte sich das Investment um 1,65 Prozent vermindert.
Xylem war somit zuletzt am Markt 22,63 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion Finanzen.net
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