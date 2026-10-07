S&P 500-Wert Xylem-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Xylem von vor einem Jahr bedeutet

Xylem-Anlage unter der Lupe

07.10.26 16:00 Uhr

Vor Jahren Xylem-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verloren.

Das Xylem-Papier wurde heute vor 1 Jahr via Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke waren Xylem-Anteile an diesem Tag 148,13 USD wert. Wenn ein Anleger damals 10.000 USD in das Xylem-Papier investiert hätte, hätte er nun 67,508 Aktien im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 7.059,34 USD, da sich der Wert einer Xylem-Aktie am 06.10.2026 auf 104,57 USD belief. Damit wäre die Investition um 29,41 Prozent gesunken.

Zuletzt verbuchte Xylem einen Börsenwert von 23,82 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net