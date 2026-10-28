S&P 500-Wert Zoetis A-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Zoetis A-Investment von vor einem Jahr verloren

Zoetis A-Performance im Blick

28.10.26 16:00 Uhr

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Zoetis A-Aktien verlieren können.

Zoetis A-Anteile wurden heute vor 1 Jahr via Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende standen Zoetis A-Anteile an diesem Tag bei 145,41 USD. Bei einem Investment von 100 USD in Zoetis A-Papiere vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 0,688 Zoetis A-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs der Zoetis A-Aktie auf 78,23 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 53,80 USD wert. Mit einer Performance von -46,20 Prozent hätte sich die Investition somit negativ entwickelt.

Zoetis A markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 32,37 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net