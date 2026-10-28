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Zoetis A-Performance im Blick

S&P 500-Wert Zoetis A-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Zoetis A-Investment von vor einem Jahr verloren

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Zoetis A-Aktien verlieren können.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Zoetis Inc (A)
69.56 EUR -0.46 EUR -0.66 %
Charts | News | Analysen

Zoetis A-Anteile wurden heute vor 1 Jahr via Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende standen Zoetis A-Anteile an diesem Tag bei 145,41 USD. Bei einem Investment von 100 USD in Zoetis A-Papiere vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 0,688 Zoetis A-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs der Zoetis A-Aktie auf 78,23 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 53,80 USD wert. Mit einer Performance von -46,20 Prozent hätte sich die Investition somit negativ entwickelt.

Zoetis A markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 32,37 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net

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Zoetis A Analysen

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Datum Rating Analyst
11.06.19 Zoetis A Overweight Barclays Capital
03.05.19 Zoetis A Hold Gabelli & Co
22.08.18 Zoetis A Hold Stifel, Nicolaus & Co., Inc.
03.08.18 Zoetis A Buy Stifel, Nicolaus & Co., Inc.
16.02.18 Zoetis A Buy Stifel, Nicolaus & Co., Inc.

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