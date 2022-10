S&P: Aktivität in US-Wirtschaft im Oktober deutlich verlangsamt

NEW YORK (Dow Jones)-- Die Aktivität in der US-Wirtschaft hat sich laut einer Umfrage von S&P Global im Oktober deutlich verlangsamt. Der von S&P Global erhobene Sammelindex für die Produktion in der Privatwirtschaft - Industrie und Dienstleister zusammen - fiel laut einer ersten Veröffentlichung auf 47,3 (September: 49,5). Oberhalb von 50 Punkten signalisiert das Konjunkturbarometer ein Wachstum, unterhalb von 50 eine schrumpfende Wirtschaft. Der Einkaufsmanagerindex (PMI) des verarbeitenden Gewerbes ermäßigte sich auf 49,9 (52,0) Punkte. Volkswirte hatten einen Stand von 51,8 erwartet. Der Service-PMI ging auf 46,6 (49,3) Punkte zurück. Hier hatte die Prognose auf 49,7 gelautet.

"Der Abschwung der US-Wirtschaft hat im Oktober an Dynamik gewonnen, und das Vertrauen in den Ausblick hat sich ebenfalls stark verschlechtert", kommentierte Chefökonom Chris Williamson die Daten. Für das vierte Quartal bestehe das Risiko einer rückläufigen Wirtschaftsleistung bei zugleich anhaltend hohem Inflationsdruck.

Link: https://www.pmi.spglobal.com/Public/Release/PressReleases

Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com

DJG/hab/jhe

(END) Dow Jones Newswires

October 24, 2022 09:56 ET (13:56 GMT)