S&P: AT1-Emission bleibt für EU-Großbanken vorerst schwierig

Von Hans Bentzien

FRANKFURT (Dow Jones)--Die europäischen Großbanken sind nach Aussage von Analysten von Standard & Poor's (S&P) gut mit Liquidität ausgestattet, dürften aber vor dem Hintergrund der jüngsten Turbulenzen kurzfristig Schwierigkeiten bei der Emission so genannter AT1-Instrumente haben, die im Falle einer Abwicklung in Eigenkapital umgewandelt werden können. "Die Aufnahme von Eigenkapital könnte schwierig bleiben, weil der Zugang zu AT1-Emissionen zumindest kurzfristig eingeschränkt bleibt", heißt es in einer Analyse von S&P. Zugleich könnten schwächere Finanzmarktakteure durch die Normalisierung der Geldpolitik destabilisiert werden, was systemischen Stress auslösen würde.

Laut S&P müssen die Banken bis Ende 2025 rund 45 Prozent ihrer ausstehenden AT1-Anleihen ersetzen, falls sie sich tatsächlich dafür entscheiden, die Papiere zum nächsten Termin zu kündigen. Das müssen sie zwar nicht, es könnte aber zu einem Reputationsproblem werden, wenn sie es nicht tun. Die AT1-Anleihen von Credit Suisse waren im Zuge der Übernahme durch UBS voll abgeschrieben worden, obwohl die Aktionäre einen Teil ihres Investments behalten konnten. Das hatte zu einem starken Wertverlust ausstehender AT1-Papiere anderer Banken geführt, weshalb Institute den Käufern neuer Anleihen nun eine höhere Rendite bieten müssten.

"Es gibt da draußen keine zweite Credit Suisse", versicherte S&P-Analyst Giles Edwards bei der Vorstellung der Studie. Laut S&P existiert auch keine europäische Bank mit Rating, deren Refinanzierung oder Geschäftsmodell denen der gescheiterten US-Regionalbanken gleicht. "Unser Basisszenario ist weiterhin, dass die europäischen Banken widerstandsfähig bleiben, sich aber mit Beginn der wirtschaftlichen Erholung unterschiedlich entwickeln", heißt es in der S&P-Studie.

Gleichwohl nehmen die S&P-Analysten an, dass der "seismische Umschwung der Geldpolitik" entscheidende Auswirkungen für Teile des Finanzsektors haben wird. "Eine anhaltend hohe Inflation bedeutet höhere Zinsen für längere Zeit, die zu strafferen Finanzierungsbedingungen und zu einer Rezession führen können", heißt es in der Studie. Auch könnten sich bei einer solchen Entwicklung Schwachstellen im Bankensystem zeigen.

Auf der Passivseite ihrer Bilanz zeigen die Großbanken allesamt ausreichende Liquiditätskennziffern, sowohl kurz- als auch längerfristige. Allerdings ist der Unterschied zwischen einzelnen Instituten laut S&P recht groß. Für die Aktivseite der Bilanz erwarten die Analysten eine nur moderate Verschlechterung der Qualität. In einem hypothetischen Negativszenario würde die Quote wertgeminderter "Stage-2-Kredite" allerdings auf 12 Prozent stiegen und die der Stage-3-Kredite auf 4 Prozent. Sie wäre damit doppelt so hoch wie Ende 2022.

Kontakt zum Autor: hans.bentzien@dowjones.com

DJG/hab/mgo

(END) Dow Jones Newswires

April 25, 2023 07:04 ET (11:04 GMT)