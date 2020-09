S&P erhöht Argentinien-Rating auf CCC+ von SD

LONDON (Dow Jones)--Die Ratingagentur Standard & Poor's (S&P) hat ihre Bonitätsbewertung für Argentinien heraufgestuft, nachdem das Land seine Staatsschulden von mehr als 100 Milliarden US-Dollar restrukturiert hat. Das Rating wurde auf CCC+ erhöht von SD. Argentinien wird daher nicht mehr ein "teilweiser Zahlungsausfall" bescheinigt. Das Rating von CCC+ zeigt aber weiter ein hohes Ausfallrisiko für Gläubiger an. Den Ausblick für das Rating bezeichnete (S&P) als stabil.

Argentinien hat in der vergangenen Woche rund 65 Milliarden Dollar an Auslandsanleihen und über 40 Milliarden Dollar an Fremdwährungsschulden, die nach einheimischem Recht begeben wurden, umgeschuldet. Das Land steckt aber weiter in einer tiefen Wirtschaftskrise.

September 08, 2020 01:48 ET (05:48 GMT)