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S&P erhöht Ausblick für Bulgarien auf positiv und bestätigt Rating BBB+

15.05.26 22:34 Uhr

DOW JONES--Die Ratingagentur S&P Global Ratings hat den Ausblick für Bulgarien auf positiv von stabil erhöht. Gleichzeitig bestätigten die Analysten am späten Freitag die Bonitätsnote BBB+ für das Land. Der nunmehr positive Ausblick trage der höheren politischen Stabilität, geplanten Reformen und der Zuteilung von EU-Mitteln Rechnung, die Wachstum und Einkommensniveau stärken dürften.

Kontakt: konjunktur.de@dowjones.com

DJG/cln

(END) Dow Jones Newswires

May 15, 2026 16:35 ET (20:35 GMT)