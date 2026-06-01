S&P erhöht Rating für Argentinien auf "B-"; Ausblick stabil

DOW JONES--S&P Global Ratings gesteht Argentinien eine höhere Bonitätseinstufung zu. Wie die Agentur mitteilte, hat sie das Langfrist-Rating auf "B-" von "CCC+" angehoben. Der Ausblick ist stabil.

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Argentinien sei wirtschaftlich weniger anfällig, so S&P. Die sich allmählich verbessernde externe Liquidität bereite den Weg für eine anhaltende wirtschaftliche Erholung. Zudem habe die Regierung dank anhaltender Haushaltsüberschüsse und verringerter wirtschaftlicher Ungleichgewichte, einschließlich einer niedrigeren Inflation, mittlerweile einen besseren Zugang zu Liquidität zur Bedienung ihrer Schulden.

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DJG/mgo/kla

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June 11, 2026 01:36 ET (05:36 GMT)