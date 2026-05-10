S&P erhöht Rating für Deutsche Telekom auf A- mit stabilem Ausblick

DOW JONES--Die Ratingagentur S&P hat ihr Langfristiges Emittentenrating für die Deutsche Telekom von BBB+ auf A- erhöht. Das Kurzfristrating wurde mit A-2 bestätigt. Der Rating-Ausblick ist stabil. Dank des anhaltenden Umsatzwachstums und der schrittweisen Verbesserung der Profitabilität des Telekomkonzerns rechnen die Ratinganalysten mit einem jährlichen freien operativen Cashflow (FOCF) von über 20 Milliarden Euro. Die schaffe der Deutschen Telekom erhebliche finanzielle Flexibilität, um unvorhergesehene Kapitalbedürfnisse zu decken und gleichzeitig an seiner Finanzpolitik festzuhalten, teilte S&P Global Ratings mit.

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Der stabile Ausblick spiegele die Erwartung wider, dass der DAX-Konzern weiterhin ein solides Wachstum der Dienstleistungsumsätze erzielen und die operative Effizienz steigern wird. Das werde zu einer schrittweisen Verbesserung der EBITDA-Marge führen.

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DJG/sha/ros

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May 11, 2026 12:26 ET (16:26 GMT)