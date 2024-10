S&P erhöht Serbien auf BBB- (BB+) - Ausblick stabil

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Ratingagentur S&P Global Ratings hat Serbien auf "BBB-" von "BB+" hochgestuft. Der Ausblick sei stabil, teilte S&P am Freitagabend mit. Die Analysten begründeten ihre Entscheidung mit der starken Binnennachfrage, die auch von Investitionen in die staatliche Infrastruktur im Zusammenhang mit der Expo Belgrade 2027 befeuert werde. Das serbische Bruttoinlandsprodukt (BIP) dürfte in den kommenden Jahren um jährlich 4 Prozent wachsen, prognostiziert S&P. Ein stetiges BIP-Wachstum und eine kluge Haushaltspolitik dürften Druck auf die Staatsfinanzen mildern und die Staatsschulden im Rahmen halten.

October 04, 2024 16:37 ET (20:37 GMT)