S&P erwartet bei ungeordnetem Brexit Rezession in Großbritannien

LONDON (dpa-AFX) - Die Ratingagentur Standard & Poor's geht im Falle eines ungeordneten Brexit von einer Rezession in Großbritannien aus. "Ein Brexit ohne Abkommen dürfte Großbritannien in eine moderate Rezession fallen lassen und das langfristige Wachstumspotenzial verringern", teilte S&P am Dienstag in London mit. Auszugehen sei von einer wirtschaftlichen Schrumpfung über vier bis fünf Quartale hinweg. 2019 dürfte die Wirtschaftsleistung um 1,2 Prozent und 2020 um 1,5 Prozent zurückgehen.

Danach würde die Wirtschaft zwar wieder wachsen, allerdings nur moderat. Außerdem dürfte die Arbeitslosigkeit ohne Austrittsabkommen bis 2020 von aktuell vier auf sieben Prozent steigen, die Hauspreise dürften um zehn Prozent sinken und die Einkommen der Haushalte niedriger ausfallen. Die Inflation werde dagegen deutlich steigen.

Grundsätzlich geht S&P weiterhin davon aus, dass sich Großbritannien und die EU auf ein Brexit-Abkommen einigen werden. Das Risiko eines ungeordneten Austritts Großbritanniens aus der EU sei zuletzt aber gestiegen. Dies liege vor allem an der Schwierigkeit, eine Lösung für die irisch-nordirische Grenze zu finden. Großbritannien will Ende März 2019 aus der EU austreten. Angestrebt wird jedoch eine Übergangszeit, um den Austritt zu erleichtern und ein Folgeabkommen auszuhandeln./bgf/he