S&P: EZB-Käufe halten Bund-Rendite negativ

Von Hans Bentzien

FRANKFURT (Dow Jones)--Der Europäischen Zentralbank (EZB) wird es nach Meinung von Sylvain Broyer, Emea-Chefvolkswirt der Ratingagentur Standard & Poor's (S&P), gelingen, mit ihren Wertpapierkäufen die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen knapp im negativen Bereich zu halten. Broyer und seine Kollegin Marion Amiot rechnen vor, dass die EZB die eigentlich sehr hohe Reagibilität der Bundesanleihen auf den Anstieg der US-Renditen durch ihre Anleihekäufe deutlich reduziert hat.

"Die EZB hat es mit ihren umfangreichen Ankäufen geschafft, die Reaktion der Renditen in der Eurozone auf die externe Dynamik zu verringern", schreiben die Analysten. Sie rechnen vor, dass ein Anstieg der "Weltmarktrendite" um 100 Basispunkte oder der 10-jährigen US-Rendite nun mit einem Anstieg der Bund-Rendite um etwa 65 Basispunkten bzw. 35 Basispunkten verbunden ist, während es vor 2015 noch 90 bzw. 60 Basispunkte waren.

Ihren Berechnungen zufolge wird sich diese Beziehung nicht umkehren, selbst wenn die EZB das Tempo ihrer Käufe im September reduziert. "Die EZB hat in ihrer Bilanz so viele sichere Vermögenswerte des Euroraums angehäuft, dass die Angebotsverknappung durch den Bestandseffekt noch auf absehbare Zeit Druck auf die Renditen ausüben dürfte", schreiben Broyer und Amiot.

Selbst wenn die 10-jährigen US-Renditen von derzeit 1,5 auf 2 Prozent stiegen, würde das die Rendite deutscher Bundesanleihen laut Broyer und Amiot nur um weitere 15 bis 20 Basispunkte anheben. "Unter sonst gleichen Bedingungen würde das bedeuten, dass sie wahrscheinlich immer noch im negativen Bereich bei rund 0 (derzeit: minus 0,2) Prozent liegen, womit die EZB gut leben könnte, wenn die Wachstums- und Inflationsdaten auf Kurs bleiben", kalkulieren sie.

Die S&P-Analysten nahmen an, dass es der EZB im Herbst gelingen wird, ihre Anleihekaufprogramme PEPP und APP so zusammenzulegen, dass es dabei zu keinem Taper Tantrum, also einem starken Renditeanstieg kommt. Als ein Risiko betrachten sie in diesem Zusammenhang allerdings die wieder näher rückenden Ankaufobergrenzen.

Kontakt zum Autor: hans.bentzien@dowjones.com

DJG/hab/cbr

(END) Dow Jones Newswires

June 21, 2021 09:09 ET (13:09 GMT)