S&P Global: Aktivität deutscher Dienstleister sinkt im Juni leicht

DOW JONES--Die Geschäftsaktivität im deutschen Servicesektor ist im Juni leicht gesunken. Der von S&P Global für den Sektor ermittelte Einkaufsmanagerindex erhöhte sich auf 48,6 von 48,1 Punkten, wie aus den finalen Daten für den Monat hervorgeht. Vorläufig war für Juni ein Wert von 46,8 ermittelt worden. Oberhalb von 50 Punkten signalisiert das Konjunkturbarometer ein Wachstum, darunter eine Schrumpfung. "Der Abwärtstrend bei der Geschäftstätigkeit hat sich im Juni (...) so deutlich verlangsamt wie seit Einsetzen der Kontraktionsphase im April nicht mehr. Gleichwohl wies der Hauptindex die schlechteste Quartalsperformance seit dreieinhalb Jahren auf", sagt S&P-Global-Ökonom Phil Smith.

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Laut Befragten und gemäß den jüngsten Auswertungen zufolge war das erneute Minus der verhaltenen Nachfrage geschuldet. So wurden beim Neugeschäft zum vierten Mal hintereinander Verluste verzeichnet, diesmal noch gravierendere als im Vormonat. Viele Umfrageteilnehmer führten dies auf die schwierigen Wirtschaftsbedingungen, einschließlich verschärfter Finanzierungskonditionen und geringer Zuversicht im Hinblick auf die Lage in Deutschland, zurück. Zudem trugen die abermals kräftigen Einbußen bei den Exporten zur Flaute insgesamt bei.

Auch insgesamt ist die deutsche Privatwirtschaft leicht geschrumpft. Der Sammelindex für die Produktion in der Privatwirtschaft - Industrie und Dienstleister zusammen - stieg auf 49,5 von 48,8 Punkten im Vormonat, blieb damit aber ebenfalls unterhalb der Marke von 50 Punkten.

Link: https://www.pmi.spglobal.com/Public/Release/PressReleases

Kontakt: hans.bentzien.de@dowjones.com

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DJG/hab/flf

(END) Dow Jones Newswires

July 03, 2026 04:29 ET (08:29 GMT)