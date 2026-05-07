DAX25.634 +0,2%Est506.376 +0,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,0800 +2,4%Nas25.833 -0,8%Bitcoin53.740 -0,2%Euro1,1446 +0,1%Öl71,84 +0,4%Gold4.175 +1,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 Bayer BAY001 Infineon 623100 SpaceX A42D4F Deutsche Telekom 555750 NVIDIA 918422 SAP 716460 Lufthansa 823212 Micron Technology 869020 Siemens Energy ENER6Y Volkswagen (VW) vz. 766403 BYD A0M4W9 Allianz 840400 Deutsche Bank 514000 Microsoft 870747
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
KI-Aktien mit Comeback: DAX erreicht neue Rekorde -- Asiens Börsen höher -- Deutschland bleibt Börsenzwerg -- RENK mit Übernahme -- Amazon, Meta, Palantir, Samsung, Infineon, Lufthansa im Fokus
Top News
Amplitude (AMPL) im Pivotal-Point-Check: „Strong Buy“-Analysten-Rating und Sektor-Erholung befeuern die Aktie des Digital-Analytics-Spezialisten! Amplitude (AMPL) im Pivotal-Point-Check: „Strong Buy“-Analysten-Rating und Sektor-Erholung befeuern die Aktie des Digital-Analytics-Spezialisten!
Amazon Leo hat 396 Satelliten im All! Kommunikation-Dienst kann noch in diesem Jahr an den Start gehen! Amazon Leo hat 396 Satelliten im All! Kommunikation-Dienst kann noch in diesem Jahr an den Start gehen!
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

S&P Global: Aktivität deutscher Dienstleister sinkt im Juni leicht

03.07.26 10:28 Uhr

DOW JONES--Die Geschäftsaktivität im deutschen Servicesektor ist im Juni leicht gesunken. Der von S&P Global für den Sektor ermittelte Einkaufsmanagerindex erhöhte sich auf 48,6 von 48,1 Punkten, wie aus den finalen Daten für den Monat hervorgeht. Vorläufig war für Juni ein Wert von 46,8 ermittelt worden. Oberhalb von 50 Punkten signalisiert das Konjunkturbarometer ein Wachstum, darunter eine Schrumpfung. "Der Abwärtstrend bei der Geschäftstätigkeit hat sich im Juni (...) so deutlich verlangsamt wie seit Einsetzen der Kontraktionsphase im April nicht mehr. Gleichwohl wies der Hauptindex die schlechteste Quartalsperformance seit dreieinhalb Jahren auf", sagt S&P-Global-Ökonom Phil Smith.

Laut Befragten und gemäß den jüngsten Auswertungen zufolge war das erneute Minus der verhaltenen Nachfrage geschuldet. So wurden beim Neugeschäft zum vierten Mal hintereinander Verluste verzeichnet, diesmal noch gravierendere als im Vormonat. Viele Umfrageteilnehmer führten dies auf die schwierigen Wirtschaftsbedingungen, einschließlich verschärfter Finanzierungskonditionen und geringer Zuversicht im Hinblick auf die Lage in Deutschland, zurück. Zudem trugen die abermals kräftigen Einbußen bei den Exporten zur Flaute insgesamt bei.

Auch insgesamt ist die deutsche Privatwirtschaft leicht geschrumpft. Der Sammelindex für die Produktion in der Privatwirtschaft - Industrie und Dienstleister zusammen - stieg auf 49,5 von 48,8 Punkten im Vormonat, blieb damit aber ebenfalls unterhalb der Marke von 50 Punkten.

Link: https://www.pmi.spglobal.com/Public/Release/PressReleases

Kontakt: hans.bentzien.de@dowjones.com

DJG/hab/flf

(END) Dow Jones Newswires

July 03, 2026 04:29 ET (08:29 GMT)