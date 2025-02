S&P Global: Aktivität in US-Industrie belebt sich im Januar

NEW YORK (Dow Jones)--Die Aktivität in der US-Industrie hat sich laut einer Umfrage von S&P Global im Januar gegenüber dem Vormonat verstärkt. Der von S&P Global in diesem Sektor erhobene Einkaufsmanagerindex stieg auf 51,2 von 49,4 Punkten. Volkswirte hatten einen Stand von 50,1 erwartet. In erster Veröffentlichung war ein Wert von 50,1 ermittelt worden. Oberhalb von 50 Punkten signalisiert das Konjunkturbarometer ein Wachstum, unterhalb von 50 eine schrumpfende Wirtschaft.

Wer­bung Wer­bung

"Ein neues Jahr und ein neuer Präsident haben im verarbeitenden Gewerbe der USA zu neuem Optimismus geführt. Das Vertrauen der Unternehmen in die Aussichten für das kommende Jahr ist nach einem der größten monatlichen Zuwächse, die die Umfrage bisher verzeichnet hat, auf den höchsten Stand seit fast drei Jahren gestiegen", sagte Chefökonom Chris Williamson. "Hersteller berichten, dass sich die politische Unsicherheit gelegt hat und der wirtschaftsfreundliche Ansatz der neuen Regierung ihre Aussichten verbessert habe."

Link: https://www.pmi.spglobal.com/Public/Release/PressReleases

Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com

Wer­bung Wer­bung

DJG/sha/kla

(END) Dow Jones Newswires

February 03, 2025 10:00 ET (15:00 GMT)