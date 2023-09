S&P Global: Aktivität in US-Industrie im August mit nachlassender Tendenz

NEW YORK (Dow Jones)--Die Aktivität der US-Industrie hat sich laut einer Umfrage von S&P Global im August im Vergleich zum Vormonat verlangsamt. Der von S&P Global in diesem Sektor erhobene Einkaufsmanagerindex sank auf 47,9 von 49,0 Punkten. Volkswirte hatten einen Stand von 47,0 erwartet. In erster Veröffentlichung war ein Wert von 47,0 ermittelt worden. Oberhalb von 50 Punkten signalisiert das Konjunkturbarometer ein Wachstum, unterhalb von 50 eine schrumpfende Wirtschaft.

"Die Produktion ist nach einer kurzen Atempause im Juli wieder zurückgegangen, da sich die Auftragslage zunehmend verschlechtert", sagte Chefökonom Chris Williamson. "Die Aufträge gehen sogar schneller zurück als die Produktion, was darauf hindeutet, dass die Unternehmen ihre Produktionsmengen in naher Zukunft weiter zurückfahren müssen."