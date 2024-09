S&P Global: Aktivität in US-Industrie mit nachlassender Tendenz im August

NEW YORK (Dow Jones)--Die Aktivität in der US-Industrie hat sich laut einer Umfrage von S&P Global im August im Vergleich zum Vormonat verlangsamt. Der von S&P Global in diesem Sektor erhobene Einkaufsmanagerindex sank auf 47,9 von 49,6 Punkten. Volkswirte hatten einen Stand von 48,1 erwartet. In erster Veröffentlichung war ein Wert von 48,0 ermittelt worden. Oberhalb von 50 Punkten signalisiert das Konjunkturbarometer ein Wachstum, unterhalb von 50 eine schrumpfende Wirtschaft.

"Ein weiterer Abwärtstrend im PMI deutet darauf hin, dass der verarbeitende Sektor zunehmend bremsend auf die Wirtschaft im dritten Quartal wirkt", sagte Chefökonom Chris Williamson. "Die Indikatoren signalisieren, dass sich diese dämpfende Wirkung in den nächsten Monaten intensivieren könnte."

September 03, 2024 09:56 ET (13:56 GMT)