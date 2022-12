S&P Global: Aktivität in US-Industrie sinkt im November

NEW YORK (Dow Jones)--Die Aktivität in der US-Industrie hat sich laut einer Umfrage von S&P Global im November deutlich verlangsamt. Der von S&P Global in diesem Sektor erhobene Einkaufsmanagerindex sank in zweiter Veröffentlichung auf 47,7 (Oktober: 50,4) Punkte. Volkswirte hatten eine Bestätigung der in erster Veröffentlichung gemeldeten 47,6 Punkte prognostiziert. Oberhalb von 50 Punkten signalisiert das Konjunkturbarometer ein Wachstum, unterhalb von 50 eine schrumpfende Wirtschaft.

Laut S&P Global war der Abschwung der stärkste seit Mai 2020 und wurde durch Rückgänge bei der Produktion und Auftragseingängen verursacht. Die Nachfragebedingungen schwächten sich demnach im Inland und auf den Auslandsmärkten ab. Das Beschäftigungswachstum verlangsamte sich, der Druck auf die Kapazitäten nahm ab, und die Auftragsbestände gingen deutlich zurück.

"Eine Kombination aus steigenden Lebenshaltungskosten, höheren Zinsen und zunehmenden Rezessionsängsten haben zu einem Einbruch der Nachfrage nach Gütern sowohl auf dem Inlandsmarkt als auch im Ausland geführt", kommentierte Chefökonom Chris Williamson die Daten. Die Unternehmen drosselten daher die Produktion so deutlich wie zuletzt während der Corona-Pandemie.

Link: https://www.pmi.spglobal.com/Public/Release/PressReleases

Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com

DJG/hab/mgo

(END) Dow Jones Newswires

December 01, 2022 10:16 ET (15:16 GMT)