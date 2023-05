S&P Global: Aktivität in US-Industrie steigt im April über Wachstumsschwelle

NEW YORK (Dow Jones)--Die Aktivität in der US-Industrie ist im April laut einer Umfrage von S&P Global knapp über die Wachstumsschwelle gestiegen. Der von S&P Global in diesem Sektor erhobene Einkaufsmanagerindex stieg auf 50,2 Punkte von 49,2 Punkten. Volkswirte hatten einen Stand von 50,4 erwartet. In erster Veröffentlichung war ein Wert von 50,4 ermittelt worden.

Oberhalb von 50 Punkten signalisiert das Konjunkturbarometer ein Wachstum, unterhalb von 50 eine schrumpfende Wirtschaft.

