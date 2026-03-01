DAX24.705 -2,3%Est506.005 -2,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,9000 +4,8%Nas22.606 -0,3%Bitcoin57.875 +3,6%Euro1,1704 -0,6%Öl78,44 +8,2%Gold5.320 +0,8%
S&P Global: Aktivität in US-Industrie wächst im Februar langsamer

02.03.26 15:54 Uhr

DOW JONES--Die Aktivität in der US-Industrie ist laut einer Umfrage von S&P Global im Februar im Vergleich zum Vormonat langsamer gewachsen. Der von S&P Global in diesem Sektor erhobene Einkaufsmanagerindex sank auf 51,6 von 52,4 Punkten. In erster Veröffentlichung war ein Wert von 51,2 ermittelt worden. Oberhalb von 50 Punkten signalisiert das Konjunkturbarometer ein Wachstum, unterhalb von 50 eine schrumpfende Wirtschaft.

"Die US-Hersteller haben für Februar die schwächste Expansion seit vergangenem Juli gemeldet", sagte Chefökonom Chris Williamson. "Das ist ein weiteres Zeichen dafür, dass das Tempo des Wirtschaftswachstums sich in den vergangenen Monaten verlangsamt hat."

Link: https://www.pmi.spglobal.com/Public/Release/PressReleases

Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com

March 02, 2026 09:54 ET (14:54 GMT)